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الامارات | محمد صلاح يحبط عزيمة جمهور ليفربول!

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحبط النجم المصري محمد صلاح عزيمة جمهور فريقه ليفربول بعد التصريحات الأخيرة التي أشار من خلالها إلى أنه لم يحرز أي شيء ملموس حول تجديد عقده للبقاء في قلعة "أنفيلد"، في وقت تمني جماهير "الريدز" النفس لمواصلة بقاء "الفرعون" في الفريق.

وقال محمد صلاح لشبكة "سكاي سبورتس" بعد فوز ليفربول على مضيفه وست هام يونايتد الأحد بنتيجة 5-0 في : "نحن بعيدون عن ذلك (تجديد العقد)، لكنني لا أريد أن أضع شيئا في وسائل الإعلام حتى يستمر الناس في قول ذلك، لا شيء ملموسا في الوقت الحالي".

وأضاف: "سأبذل قصارى جهدي للفوز مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، هناك عدد قليل من الفرق الأخرى الجيدة جدا تحاول اللحاق بالركب، وعلينا أن نبقى مركزين ومتواضعين".

ويقدم محمد صلاح أروع العروض مع ليفربول في الموسم الحالي ويتصدر قائمة الهدافين برصيد 17 هدفاً بفارق ثلاثة أهداف عن العملاق النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي.

وعن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية عام 2025، قال محمد صلاح: "الشيء الوحيد الذي يدور في ذهني هو فوز ليفربول وقيادته نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي".

يذكر أن ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بفارق ثماني نقاط عن نوتنغهام أقرب مطارديه حتى الآن، فيما يبتعد عن مانشستر سيتي "حامل اللقب" بفارق 14 نقطة.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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