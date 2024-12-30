شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقدم HomePod mini 2 العام المقبل: إليك أبرز الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Apple في البداية HomePod mini في عام 2020 إلى جانب مجموعة iPhone 12، ومنذ ذلك الحين، ظل المنتج دون تغيير في الغالب، وأضافت Apple بعض خيارات الألوان الجديدة في عام 2021، بما في ذلك الأزرق والبرتقالي والأصفر، كما استبدلت الشركة Space Gray بلون Midnight هذا العام، والذي يبدو متشابهًا - باستثناء نسيج الشبكة المعاد تدويره بنسبة 100%.

ومع ذلك، ولأول مرة منذ نصف عقد، ستقوم Apple أخيرًا بتحديث HomePod mini، مع بعض التحسينات.

شريحة شبكات جديدة

أحد الترقيات الوحيدة التي يشاع أنها ستقدمها Apple مع HomePod mini القادم هي أنها ستقدم شريحة شبكات خاصة بها، تحمل الاسم الرمزي "Proxima"، في المنتج، سيكون HomePod mini أحد المنتجات الأولى التي تحصل على شريحة الشبكات هذه، وسيقدم Wi-Fi 6E إلى HomePod mini.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر مارك جورمان من بلومبرج حقيقة أن شريحة الشبكات الخاصة بشركة Apple لديها القدرة على العمل كنقطة وصول لاسلكية، مما يسمح لـ HomePod mini بأن يكون أكثر من مجرد مكبر صوت ذكي. من غير الواضح ما إذا كانت Apple تنوي الاستفادة من هذه القدرة أم لا.

وإذا فعلت ذلك، فقد يسمح ذلك لـ HomePod mini بالعمل كجزء من شبكة Wi-Fi شبكية، على غرار AirPort Express الذي توقف إنتاجه منذ فترة طويلة.

ذكاء Apple

لسوء الحظ، على الرغم من أن HomePod مكان رائع لميزات Apple Intelligence، خاصة عندما يتعلق الأمر بـ Siri، فلا يشاع حاليًا أن HomePod أو HomePod mini سيحصلان على دعم لميزات Apple Intelligence، ومن المتوقع أن تكتسب شاشة Apple المنزلية الذكية القادمة، والتي يشير إليها البعض باسم "HomePad"، ذكاء Apple.

ستحتاج Apple إلى تقديم شريحة A17 Pro أو A18 في HomePod mini لميزات Apple Intelligence، مما من المرجح أن يزيد التكاليف بدرجة عالية، وتستخدم Apple حاليًا شرائح Apple Watch داخل HomePod، مع تجهيز mini بشريحة S5 من Apple Watch Series 5 وApple Watch SE من الجيل الأول.

على أقل تقدير، يمكن لشركة Apple تقديم ميزات مثل تكامل ChatGPT، أو الاعتماد على Private Cloud Compute لطلبات Apple Intelligence Siri من HomePod، ولن يتطلب أي من هذه الميزات الكثير من الحوسبة على متن الطائرة، ولكن من الواضح أن ذلك سيكلف Apple الكثير من الخادم.

ربما يتحملون التكلفة فقط من أجل أن تكون Siri جيدة بالفعل، أو قد يطلبون من المستخدمين الدفع مقابل مستوى معين من iCloud+.

تاريخ الإصدار

وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، سيظهر HomePod mini 2 لأول مرة العام المقبل:

ستبدأ Apple في طرح شريحة Wi-Fi وBluetooth المدمجة كجزء من الأجهزة المنزلية الجديدة المقرر إطلاقها العام المقبل، بما في ذلك الإصدارات المحدثة من جهاز فك التشفير التلفزيوني ومكبر الصوت الذكي HomePod mini.