الامارات | طبيبة تونسية تدفع حياتها ثمناً لإنقاذ ابنها.. ماتت دهساً بعربات القطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دهس قطار امراة وأرداها قتيلة في حادث أليم اليوم (الاثنين) بعد أن نجحت في إنقاذ ابنها من موت محقق.

ووقع الحادث صباح اليوم في مدينة طبلبة التابعة لولاية المنستير على الساحل الشرقي لتونس.

ووفق روايات الشهود بوسائل الإعلام المحلية، كانت المرأة الثلاثينية بصدد إبعاد ابنها من سكة الحديد لكن عربات القطار القادم من مدينة المهدية المجاورة لم تمهلها الوقت للنجاة.

وتوفيت المرأة، التي تعمل طبيبة بمستشفى مدينة طبلبة، على الفور دهساً تحت العربات بينما أصيب الطفل البالغ من العمر أربع سنوات في الرأس عندما أبعدته أمه بقوة إلى الحافة. ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.