الامارات | ميلان يكشف عن مدربه الجديد بعد إقالة فونسيكا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ميلان الإيطالي تعيين البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدربا لفريقه الأول في كرة القدم، الإثنين، بعد ساعات من إعلانه رحيل مواطنه باولو فونسيكا بسبب سوء النتائج.

وكتب النادي اللومبادري الذي يحتل المركز الثامن في دوري كرة القدم "سيري أ"، في بيان، ان كونسيساو "عُيّن مدربا حتى 30 يونيو 2026".