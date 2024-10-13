شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الهوكى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يفتح اليوم، الأحد، باب الترشح لانتخابات اتحاد الهوكى والمحدد لها 17 نوفمبر المقبل من أجل اختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد خلال الأربع سنوات المقبلة. ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح للانتخابات لمدة أسبوع لتلقى الأوراق.

من جانبه، أكد شريف كمال، رئيس الاتحاد المصري للهوكي، فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إنه لم يترشح فى الانتخابات المقبلة.

من ناحية أخرى، أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا يتضمن التوجيه للجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية بالبدء فورا فى إجراءات إعادة تشكيل وهيكلة اللجان الطبية لدي اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.