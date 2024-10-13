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بينهم طفلان.. مقتل 4 إثر انفجار ضخم بمحطة وقود في الشيشان

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د ب أ- موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات مقتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، إثر انفجار شاحنة وقود في محطة وقود جنوبي روسيا.
ولم تتسن على الفور معرفة سبب الحادث الذي وقع في جروزني، عاصمة الشيشان، أو عدد المصابين.

إخماد الحريق

ونشرت وزارة الطوارئ الروسية مقاطع مصورة لعمليات إخماد الحريق والدمار الكبير الذي لحق بمحطة الوقود، بالإضافة إلى سيارات ومبان.
وقال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إنه سيتولى القضية بنفسه، وأوضح أنه ستتم محاسبة جميع المسؤولين عن الواقعة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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