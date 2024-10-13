شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستندات المطلوبة لترخيص مركز طبى من وزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الإلكتروني عن الأوراق المطلوبة لترخيص مركز طبي، وينشر الخليج 365 الأوراق المطلوبة في السطور التالية وذلك ضمن الخدمات المقدمة عبر الموقع.

الأورق و المستندات المطلوبة هي:

1. صورة عقد الإيجار أو ما يثبت الملكية موثق من الشهر العقاري (إثبات تاريخ).

2. شهادة التسجيل من نقابة الأطباء.

3. إيصال من خزينة المديرية بمبلغ 100 جنيه باسم دكتور رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة بالقاهرة (تحصل باسم المدير الفني).

4. عقد لحرق النفايات.

5. لكل طبيب (صورة البطاقة – صورة كارنية النقابة – صورة تراخيص مزوالة المهنة – صورة القيد بسجل الاخصائيين – عقد بين المدير الفني وكل طبيب مختوم من النقابة.

6. عدد (2) صورة بطاقة للمدير الفني+ كارنية النقابة عدد(2) بالإضافة الي المستندات السابقة.

7. إيصال بـ50 جنيها بخزينة المديرية.

8. عدد (2) رسم هندسي معتمد ومختوم للمركز.

9. علي كل مستند واحد جنية دمغة.

10. بالنسبة لطبيب التخدير الاستشاري يحضر صورة شهادة الاستشاري وصورة بطاقة وصورة كارنية النقابة وصورة ترخيص مزوالة المهنة وعقد من المدير الفني و طبيب التخدير.

11. بالنسبة للتمريض صورة البطاقة – صورة الكارنية – صورة ترخيص مزاولة المهنة وعقد عمل فردي.

12. ملف بلاستيك لحفظ المستندات.

ويجب أن يتكون المركز من:

1. حجرة كشف (عيادة خارجية).

2. جناح العمليات ويتكون من:

- حجرة عمليات كبري مساحتها لا تقل عن 20 مترا مربعا ولا يقل أحد أضلاعها عن 3 أمتار، بالإضافة إلي عدم وجود فتحات أو بلاعات أو أحوض أو سيراميك أرضيات وحوائط أو دهان، كما يجب أن تكون سهل التنظيف ومجهزة.

- حجرة إقامة ولا يوجد بها فتحات ولابلاعات ولا أحواض.

- مكان لتعقيم الأطباء به (حوض بحنفية كوع).

3. حجرة عناية مركزة لا تقل عن ثمانية أمتار مربع، ويجوز أن تكون داخل جناح العمليات أو خارجة.

4. مكان لتعقيم الآلات به مصدر للمياه.

5. مكان لحفظ النفايات الخطره وتجميعها.

6. مكان لشبكة الغازات.

7. القسم الدخلي لكل سرير مساحة 8م2 ،ويجب الايزيد المركز علي 25 سرير.

8. صالة لانتظار المرضي.

9. وعدد مناسب من الحمامات تتناسب مع عدد الاسرة.

10. مولد للكهرباء يعمل تلقائي عند أنقطاع التيار الكهربائي.