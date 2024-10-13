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غدًا.. مدبولي يعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل استضافة المنتدى الحضري العالمي

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محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ)
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي لـ”هابيتات”، أنا كلوديا روسباي، مؤتمرًا صحفيًا عالميا غدًا الأحد؛ للإعلان عن تفاصيل استضافة القاهرة فعاليات الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي “WUF12”.

وينظم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) الدورة الـ12 بالتعاون مع الحكومة المصرية، ويعقد خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، والذي يعد حدثًا دوليًا مهمًا خاصة لكونه ثاني أكبر حدث عالمي على أجندة المنظمة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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