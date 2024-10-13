شكرا لقرائتكم خبر عن بجناح خاص.. "الجيومكانية" تستعرض تجاربها بالمنتدى اللوجستي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

المنتدى الدولي اللوجستي العالمي

أهمية القطاع الجيومكاني

الدمام - شريف احمد - تشارك الهيئة العامة للمساحة والمعلومات "الجيومكانية" بصفتها شريكًا استراتيجيًا في المنتدى الدولي اللوجستي العالمي GLF.وتستضيف وزارة النقل والخدمات اللوجستية فعاليات المنتدى في مدينة الرياض، خلال الفترة 12 - 14 من شهر أكتوبر الجاري.وتشارك "الجيومكانية" بجناحٍ خاص تستعرض به تجربتها في بناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، والتعريف بجهود الهيئة في تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة.كما تستعرض دورها في تسهيل الأعمال عبر إعداد السياسات والمعايير واللوائح والأدلة الاسترشادية، ومن ذلك ضوابط وشروط إصدار التراخيص والتصاريح لممارسة الأنشطة في القطاع، وحماية مصالح المستفيدين.وتمثل "الجيومكانية" من خلال مشاركتها أهمية القطاع الجيومكاني وانعكاس دور الخدمات والمنتجات الجيومكانية التي توفر حلولًا ذكية؛ داعمًا وممكنًا لمختلف الخدمات اللوجيستية.وتعمل الجيومكانية وفق تنظيمها على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة بما يحقق الجودة وتحسين الأداء.