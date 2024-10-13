شكرا لقرائتكم خبر عن صور| "الداخلية" تختتم مشاركتها في معرض الصقور والصيد والان نبدء بالتفاصيل

جناح وزارة الداخلية

الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، الذي نظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، خلال الفترة من 3 - 12 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من (400) عارض من (45) دولة.وقدمت وزارة الداخلية خلال مشاركتها في المعرض السعودي الدولي خدماتها الإلكترونية، من خلال إصدار وتجديد وتفعيل جواز السفر، وتجديد وطباعة بطاقة الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف للمواطنين، وطباعة هوية مقيم للمقيمين، وطرح مزاد للوحات المركبات عبر منصة (أبشر).واستعرضت الوزارة في جناحها، المركبة الأمنية الكهربائية (لوسيد)، والتعريف بخدمة التأشيرة السياحية، وخدمات منصتها الإلكترونية (أبشر)، واشتراطات رخص حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية، وأسلحة الصيد، والعقوبات المترتبة على مخالفي نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، وجهودها في المحافظة على البيئة واستدامتها، وجودة الحياة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وتقديم الخدمات والاستشارات الطبية والإسعافات الأولية.وحظي الزوار بمشاهدة عروض للفرقة الموسيقية والخيالة والهجانة، بمشاركة قوات أمنية مشتركة والدورية الراجلة بالزيّ التاريخي، وسيارة البيرق.