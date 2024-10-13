إب..إصابة طالب أثناء مشاركته في دورة عسكرية لمليشيا الحوثي بإحدى مدارس السياني

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب طالب بطلق ناري خلال مشاركته في دورة تدريبية عسكرية نظمتها مليشيا الحوثي في إحدى مدارس محافظة إب (وسط اليمن).

وقالت مصادر تربوية، إن الطالب (عدي محمد سعيد قاسم الطويل ـ 14 عاماً) أصيب بطلق ناري في يده، أثناء تدريب المليشيا للطلاب داخل أحد فصول مجمع معاذ بن جبل بمديرية السياني، جنوب إب.

وأوضحت المصادر أن طلقاً نارياً انطلق خلال عملية التدريب، ليصطدم بسقف الفصل ويرتد ليصيب الطالب الذي جرى نقله للعلاج في المستشفى.

وأشارت المصادر إلى أن أولياء الطلاب ومجلس الآباء في المدرسية استنكروا الحادثة وطالبوا بوقف أي أنشطة عسكرية في المدارس، محملين مليشيا الحوثي مسؤولية حياة أبنائهم.

يُذكر أن مليشيا الحوثي، ومنذ نحو عام تقيم دورات عسكرية وطائفية لطلاب الجامعات والمدارس، ضمن ما تمسيه التعبئة العامة، وذلك ضمن مخططاتها التدميرية للعملية التعليمية في مناطق سيطرتها.