ماكرون يدعو إلى تهدئة الوضع في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان، وفق ما أعلنته الرئاسة الفرنسية في بيان رسمي.

وأكد ماكرون، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مساء أمس السبت، على أهمية تهدئة الوضع المتأزم، معربا عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الهجمات على الأراضي اللبنانية وتأثيرها "الكارثي" على المدنيين.

وقال ماكرون: "يجب أن يُفرض وقف إطلاق النار فورًا في لبنان"، داعيا اللبنانيين إلى "الوحدة" و"الاستقرار". وأكد أن بلاده ستواصل جهودها لحشد المجتمع الدولي، وذلك من خلال مؤتمر دولي لدعم الشعب، سيتم تنظيمه في باريس يوم 24 أكتوبر الجاري. وأكدت الرئاسة الفرنسية أن هذا المؤتمر يهدف إلى مساعدة لبنان في تجاوز أزماته الحالية وإيجاد حلول دائمة للوضع المتدهور.

وجدد ماكرون في ختام الاتصال، التزام فرنسا تجاه قوات "اليونيفيل" (القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان)، معربًا عن "استيائه الشديد" من الهجمات "غير المبررة" التي استهدفتها مؤخرًا.