شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم قطارين في صعيد مصر وسقوط عربتي ركاب في ترعة الإبراهيمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت محافظة المنيا بصعيد مصر منذ قليل تصادم قطارين بالقرب من مزلقان ماقوسة، ما أسفر عن وقوع إصابات، وسقوط عربتين من أحد القطارين فى ترعة الإبراهيمية.



وبحسب تقارير إعلامية فإن حصيلة الحادث الأولية 20 مصابا بينهم 19 مصابا تم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام ومصاب واحد إلى المستشفى الجامعي.



ودفعت وزارة الصحة بنحو 23 سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتجرى حاليا عملية الإنقاذ السريع من قوات الحماية المدنية التي انتقلت على الفور إلى مكان الحادث.

وبحسب هيئة السكك الحديدية فقد كلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد للتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الاسباب الفنية التي ادت الى وقوع الحادث.