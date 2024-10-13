شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل في ذلك مراكز رهاط - مدركة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر، حتى الساعة الـ 8 من مساءً.





طقس المملكة اليوم

كشف المركز الوطنى للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.

حسب بيان المركز؛ تشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة.

وتؤدي الأمطار إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما لا يستبعد تكون الضباب على الأجزاء الساحلية من منطقة الشرقية.