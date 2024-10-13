انخفاض أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفض سعر الذهب اليوم الأحد مع بداية التعاملات، حيث تراجع الجرام بنحو 35 جنيها، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب، وفقا لموقع "مصراوي":

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2370 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3047 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3555 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4063 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 28800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.02% إلى نحو 2656 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24) بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، آخر تعاملات الأسبوع، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.