شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 10 ملايين يزورون الروضة الشريفة خلال عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، أن عدد المصلين في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف خلال هذا العام 2024م, بلغ أكثر من 10 ملايين، مشيرة إلى أنهم تمكنوا من زيارة الروضة والصلاة فيها.

وبينت الهيئة أنها قدمت خدماتها للمصلين والزوار، لافتة إلى تمكن 5583885 زائرًا من الصلاة، فيما بلغ عدد الزائرات 4726247 زائرة. زيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي وأوضحت الإحصائية، أن متوسط مدة الانتظار قبل الدخول للروضة بلغ 20 دقيقة، فيما زاد عدد الزوار باليوم الواحد إلى 48 ألف زائر حيث فُعّل جانب التوعية للزوار بـ 11 لغة.



وتأتي هذه الجهود حرصًا من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي للتسهيل على الزوار والمصلين للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله وصاحبيه -رضي الله عنهما-.

كما تأتي هذه الجهود وفق تطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله- بما يسهم في خدمة الزوار والمصلين بالمسجد النبوي.