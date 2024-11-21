شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق : علاقة العرب بنجوم السماء علاقة وجود وحياة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الدكتور خالد الزعاق، خبير الأرصاد الجوية عن علاقة العرب بنجوم السماء ، قائلاً بأنها علاقة وجود وحياة .

وقال الزعاق خلال تقديمه فقرة تقويم على العربية ” العرب من خلال النجوم يعرفون مواسم الزراعة وعن طريقها يعرفون مواقعهم من الأرض “.

وأكد الزعاق أن من حب العرب لنجوم السماء ، اطلقوا علي كل نجمة من نجومها اسماً خاصاً بها ، ومازالت كل شعوب الأرض تنطق أسامي النجوم مثلما نطقها العرب ، فالعرب أول من وضع أسماء المطر علي أسماء النجوم.