شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى "استثمر في الصحة" يستعرض الفرص الاستثمارية النوعية بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم فرع وزارة الصحة بمنطقة نجران أمس، ملتقى "استثمر في الصحة"، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي د. إبراهيم العمر، ووكيل وزارة الصحة المساعد للالتزام خالد البسام، والمدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة د. إبراهيم بني هميم، وعدد من مسؤولي القطاع الصحي الخاص والمهتمين بالاستثمار الصحي من داخل وخارج المنطقة.

وأوضح د. بني هميم أن الملتقى يهدف إلى تعزيز جهود وزارة الصحة لتمكين البيئة الاستثمارية في القطاع الصحي التي تحتاج إلى تكاتف الجهود لاستثمار الموارد وتبني الابتكارات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

الفرص الاستثمارية النوعية

وأشار بني هميم إلى أنه سلط الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية في القطاع الصحي بالمنطقة، والجهود المبذولة لتوفير بيئة داعمة ومشجعة للاستثمار، لتشمل تسهيل الإجراءات وتوفير الحوافز اللازمة للمستثمرين.



كما شهد الملتقى إقامة عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل التي شارك فيها رجال الأعمال والمختصين، جرى خلالها مناقشة أبرز التحديات في مجال الاستثمار الصحي، وعرض المبادرات الداعمة لها.

وتضمن الملتقى أيضًا عرضًا مرئيًا تضمن خطط الوزارة لجذب الاستثمارات في المجال الصحي.