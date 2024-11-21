ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة المغربية هند السداسي المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانها طلاقها على صفحتها مشيرة الى انها لن تنتظر الاجراءات القانونية معلنة انها طلقت نفسها بنفسها من زوجها وانها ارتكبت خطأ الزواج منه وهي ستصلح الامر على طريقتها الخاصة.
وعن اسباب الطلاق اشارت انها ستكشف قريبا كيف تلاعب زوجها بها طوال الفترة الماضية من دون ان تقول كيف تلاعب بها وان كان الامر موضوع خيانة كما ستتحدث عن المحاولات الفاشلة التي حصلت لاصلاح الامور بينهما.
وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذا الخبر بين من انتقد هذا التصرف وبين من دعمها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن طلقته على السوشيل ميديا.. ما سبب انفصال هند السداسي عن زوجها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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