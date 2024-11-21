ما حجم الثروة التي تركها ليام باين لورثته بعد وفاته؟

ميرنا وليد - بيروت - توفي الفنان العالمي ليام باين مؤخراً، بعد سقوطه من شرفة غرفة الفندق الذي كان متواجداً فيه، وهو تحت تأثير المخدرات والكحول.

وتساءل البعض عن حجم الثروة التي سيحصل عليها ورثته، وهم والداه وابنه الوحيد من حبيبته السابقة، بالاضافة إلى بعض الاستثمارات المشتركة مع حبيبته الأخيرة كيت كاسيدي.

أفادت المعلومات أن حجم ثروة ليام كان حوالى 47 مليون دولار أميركي حتى عام 2020، بالإضافة إلى العديد من الممتلكات والبيوت والسيارات والمقتنيات الثمينة التي لم يتم ذكر قيمتها المادية. ولم يتم الحديث بعد في الإعلام عن تقسيم الثروة.