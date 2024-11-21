بالكاجوال الزهري.. دانا الحلاني تتألق بأحدث إطلالاتها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الشيف دانا الحلاني، إبنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، في أحدث إطلالاتها على المتابعين، من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك كاجوال رائع، فقد إرتدت قميصاً واسعاً باللون الزهري، وسروالاً زهرياً واسعاً، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، ووضعت على عينيها نظارة شمسية لإكمال اللوك.



وكانت نشرت دانا الحلاني، مجموعة صور وثقت فيها أجواء رحلتها إلى قبرص، وظهرت في الصور وهي تستمتع بوقتها برفقة خطيبها الشاب آلان سعد، ووالدتها ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس الحلاني، وذلك خلال إجازتهم في قبرص.

