ميرنا وليد - بيروت - تألقت الشيف دانا الحلاني، إبنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، في أحدث إطلالاتها على المتابعين، من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك كاجوال رائع، فقد إرتدت قميصاً واسعاً باللون الزهري، وسروالاً زهرياً واسعاً، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، ووضعت على عينيها نظارة شمسية لإكمال اللوك.
وكانت نشرت دانا الحلاني، مجموعة صور وثقت فيها أجواء رحلتها إلى قبرص، وظهرت في الصور وهي تستمتع بوقتها برفقة خطيبها الشاب آلان سعد، ووالدتها ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس الحلاني، وذلك خلال إجازتهم في قبرص.
كانت هذه تفاصيل خبر بالكاجوال الزهري.. دانا الحلاني تتألق بأحدث إطلالاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.