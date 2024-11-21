شكرا لقرائتكم خبر عن "130 قطعة" أفضل عرض متكامل.. مصر تنال نصيب الأسد من جوائز شرم الشيخ المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، جوائز مسابقات دورته التاسعة، وذلك خلال حفل الختام الذي أقيم بقصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور لفيف من الفنانين من مصر والعالم العربي والعالمي.

في مسابقة مسرح الطفل والنشء، حصل على أفضل عرض متكامل مسرحية هجرة الماء (مصر)، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة أفضل أداء حماعي عرض حكايات صامتة (الإمارات)، وشهادات تميز في التمثيل لكل من فريدة الملاح عن عرض هجرة الماء (مصر)، وشهادة تميز في الغناء عن عرض هجرة الماء (مصر).

أما مسابقة المونودراما فقد حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت إلى ماركوبولا (إيطاليا)، أما أفضل عرض متكامل ذهبت إلى Lyric Dragonfly (إسبانيا)، ومسابقة مسرح الشارع حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لكلاً من عرض خرف (ليبيا)، وأحمد بيلا عن عرض خلف النافذة (مصر) ، وعرض فضيلة عبيد (سلطنة عمان) في الديكور.

أما مسابقة العروض الكبرى فقد حصل عرض 130 قطعة (مصر) على جائزة أفضل عرض متكامل، كما حصل عرض انعكاسات (سلطنة عمان)، على جائزة أفضل نص، وحصل على أفضل ممثل رجال مناصفة بين محمد العجمي عن عرض انعكاسات (سلطنة عمان) ؛ وشريف عمر عن عرض اصطياد (الإمارات العربية المتحدة) أما أفضل ممثلة فقد حصل عليها مناصفة بين Mariana Elizabeth من (إيطاليا)، وحمد الفزارية (سلطنة عمان)، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعرض هاملت (إيطاليا).

أما جائزة أفضل مخرج فقد حصل عليها محمد فرج عن عرض 130 قطعة (مصر)، وجائزة أفضل سينوغرافيا حصل عليها مناصفة بين عرض 130 قطعة (مصر)، وانعكاسات (سلطنة عمان)، كما حصل على شهادات أكثر في التمثيل كل من عبد الله الخديم عن عرض اصطياد، وQendresa kajtai من كسوڤو.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيمت دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 الي 20 نوفمبر، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.



جوائز شرم الشيخ المسرحي 130 قطعة أفضل عرض متكامل