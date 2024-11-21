استقالة وزير العمل الكندي بعد اتهامات بتحقيق منفعة شخصية إثر ادعاء بالانتماء للسكان الأصليين

قدّم وزير العمل الكندي راندي بواسونو (Randy Boissonnault) استقالته، بعدما أثار جدلًا بسبب اتهامات وُجّهت إليه بتحقيق منفعة شخصيّة، من خلال ادّعائه كذبًا بأنّه يتحدّر من السّكان الأصليّين للبلاد.

وأشار مكتب رئيس الوزراء جاستن ترودو، في بيان مقتضب، إلى أنّ وزير العمل "انسحب من الحكومة بأثر فوري... للتّركيز على تبديد الاتّهامات الموجّهة إليه".

وكان قد تعرّض بواسونو لانتقادات شديدة، منذ أن نشرت صحيفة "ناشونال بوست" مقالًا يؤكّد أنّ شركة "غلوبل هيلث إمبورتس" الّتي يشترك بواسونو في ملكيّتها، شاركت في عام 2020 في مناقصة حكوميّة، ادّعت خلالها أنّها شركة مملوكة من سكّان أصليّين. وفي 2018، أفاد بواسونو بأنّ جدّته الكبرى كانت "امرأة تنتمي بصورة خالصة إلى شعوب كري"، وهو تصريح كرّره مذاك مرارًا في مناسبات عديدة.

لكنّ بواسونو اعتذر يوم الجمعة الماضي عن إثارة البلبلة بشأن جذوره، لافتًا إلى أنّه لم يزعم قطّ أنه يتحدّر من السكّان الأصليين للبلاد.

والجدير بالذّكر أنّ في كندا، يتيح الانتماء إلى أحد شعوب السّكان الأصليّين للبلاد، إمكانيّة الحصول على تقديمات حكوميّة معيّنة.