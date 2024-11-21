المرصد السوري: ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على وسط سوريا الى 68 قتيلا موالين لإيران

ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على مدينة تدمر في وسط سوريا الأربعاء الى 68 مقاتلا موالين لإيران، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان. ويتوزع القتلى بين 42 مقاتلا سوريا و26 مقاتلا غير سوريين، غالبيتهم من حركة النجباء العراقية وبينهم أربعة من حزب الله اللبناني. وكانت حصيلة سابقة للمرصد أفادت عن مقتل 61 قتيلا.

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