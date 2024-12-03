الحكومة العراقية: السوداني أبلغ أردوغان أن العراق لن يقف متفرجا على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا

أعلنت الحكومة العراقية، أن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العراق لن يقف متفرجا على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا".

وقال رئيس الوزراء العراقي، إن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا.