شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة عضو مجلس إدارة «حديد الرياض» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة الرياض للحديد بالتمرير على قبول استقالة أحمد بن عبد الكريم النافع من عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العضو تقدم باستقالته أمس، فيما تسري الاستقالة من تاريخ تقديمها.
وأفادت بأن سبب الاستقالة جاء بناء على طلب العضو.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العضو تقدم باستقالته أمس، فيما تسري الاستقالة من تاريخ تقديمها.
وأفادت بأن سبب الاستقالة جاء بناء على طلب العضو.