الاقتصاد

قبول استقالة عضو مجلس إدارة «حديد الرياض»

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة عضو مجلس إدارة «حديد الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة الرياض للحديد بالتمرير على قبول استقالة أحمد بن عبد الكريم النافع من عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن العضو تقدم باستقالته أمس، فيما تسري الاستقالة من تاريخ تقديمها.
وأفادت بأن سبب الاستقالة جاء بناء على طلب العضو.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا