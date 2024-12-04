شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة عضو مجلس إدارة «حديد الرياض» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأفادت بأن سبب الاستقالة جاء بناء على طلب العضو. الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة الرياض للحديد بالتمرير على قبول استقالة أحمد بن عبد الكريم النافع من عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن العضو تقدم باستقالته أمس، فيما تسري الاستقالة من تاريخ تقديمها.وأفادت بأن سبب الاستقالة جاء بناء على طلب العضو.