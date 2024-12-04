تدشين المرحلة الثانية من المساعدات السعودية إلى لبنان

وتواصلاً لتلك الجهود دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، البدء بالمرحلة الثانية التي تستهدف تنفيذ عدد من المشاريع الغذائية والإيوائية والصحية التي تلامس احتياجات الأسر المتضررة بالتعاون المشترك مع عدد من المنظمات الإنسانية الفاعلة الأممية والدولية ومؤسسات المجتمع المحلي في الداخل اللبناني للإسهام في تخفيف معاناة المتضررين والنازحين من أبناء الشعب اللبناني، والتي ستسهم في تغطية جزء كبير لاحتياج أكثر من مليون و600 ألف فرد.
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