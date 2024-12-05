بوصعب: اتفاق وقف إطلاق النار سيصمد ولا أؤيد اختيار قائد الجيش لمنصب الرئيس

رأى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، أن "اتفاق وقف النار سيصمد"، مشيرا إلى أن "خروقات إسرائيل كبيرة لاتفاق وقف النار".
ولفت، في تصريح لقناة العربية، إلى "أننا سنناقش جديا ملف حصر السلاح بيد الدولة"، مضيفا "تطبيق قرار 1701 سيؤدي لإنهاء فترة الحروب المؤلمة"، وفق ما نقلت عنه القناة.
وقال بوصعب "حريصون على انتخاب رئيس للجمهورية لنيل ثقة الدول العربية"، وتابع: "مهمة الجيش كبيرة لبسط سلطته على الجنوب"، مشددا على "أنني لا أؤيد اختيار قائد الجيش العماد جوزاف عون لمنصب رئيس الجمهورية".
وأكد "أننا لا نريد أن تتدخل أي دولة في شؤوننا الداخلية"، موضحا أنن "هناك إصرار على انتخاب رئيس للجمهورية"، وأن "رئيس الجمهورية يجب أن يختار حكومة تنال ثقة المجتمع الدولي".
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