رويترز: مبعوث ترامب التقى رئيس الوزراء القطري ورئيس الوزراء الإسرائيلي في محاولة للتوصل إلى اتفاق في غزة

أفادت وكالة "رويترز" بأن مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف التقى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في محاولة للتوصل إلى اتفاق في غزة.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، بأن قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة ومن المتوقع عودة فريق حركة حماس التفاوضي إلى الدوحة.

وكان قد أعلن ترامب عن تعيين آدم بوهلر مبعوثا رئاسيا خاصا لشؤون الأسرى في قطاع غزة، في وقت تستمر إسرائيل في حربها على القطاع وترتكب المجازر.

وكان قد أعلن ترامب أنه إذا لم يطلق سراح الأسرى في غزة قبل 20 الشهر المقبل، فسيكون هناك جحيم يدفع ثمنه في الشرق الأوسط.

ولفت ترامب في تصريح له، الى انه سيتم ضرب المسؤولين عن هذه "الجرائم بشكل أقوى من أي ضربة شهدها التاريخ الطويل والمجيد للولايات المتحدة".

ولفت الى ان "الجميع يتحدث عن الاسرى بوحشية وبشكل غير إنساني، وبما يتعارض مع إرادة العالم، ولكنها مجرد أحاديث دون أفعال".