شكرا لقرائتكم خبر الهيئة السعودية للسياحة تعلن عن "مسار الشمال" بين الرياض والقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن إطلاق "مسار الشمال" الذي يضم المواقع والمعالم السياحية المميزة بين منطقتي الرياض والقصيم، والتي تستحق الاستكشاف والزيارة خلال برنامج شتاء السعودية، الذي انطلق بداية شهر أكتوبر الماضي، ويستمر حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2025.

ويتضمن مسار الشمال عدداً من المواقع والمعالم الطبيعية والتاريخية والتراثية والترفيهية، بداية من قرية القصب التراثية التي تبعد 150 كيلومتراً عن مدينة الرياض، ثم على مسافة 35 كيلومتراً يأتي قصر السبيعي التاريخي في شقراء، ثم قرية أشيقر التراثية على بعد ما يقارب 20 كيلومتراً، ثم مرقب منيخ في المجمعة والذي يبعد عن أشيقر قرابة 70 كيلومتراً.

وتستمر هذه الرحلة الممتعة وصولاً إلى محافظة عنيزة، التي تبعد عن المجمعة ما يقارب 160 كيلومتراً، ويبرز فيها بيت البسام التراثي وسوق المسوكف التراثي وجادة النخيل، ومن عنيزة إلى بريدة على مسافة 22 كيلومتراً؛ حيث بيت الحرفيين وباب القصر التراثي وبيت العيدان التراثي وسوق المجلس وجادة عسيب ومتحف العقيلات ومزرعة هضيم.

ويواصل مسار الشمال رحلته الشيقة إلى البكيرية، التي تبعد مسافة 27 كيلومتراً من بريدة، ويمكن للسياح والزوار الاستمتاع بزيارة عدد من الأماكن مثل مقصورة السويلم وجادة السواقي ومقصورة الراجحي ومزرعة أكتوبر، ويصل المسار إلى محطته الأخيرة في الرس؛ على بعد 60 كيلومتراً عن البكيرية؛ ويبرز فيها برج الشنانة التراثي وقلعة جدعية التراثية.

ويأتي إعلان الهيئة السعودية للسياحة عن مسار الشمال؛ في إطار تسليط الأضواء على الوجهات والمواقع والمعالم المميزة والتي تزخر بها المملكة العربية السعودية، والتي تضفي بعداً سياحياً وترفيهياً على الرحلة البرية التي تلبي تطلعات جميع أفراد العائلة، إضافةً للأفراد والمجموعات من داخل المملكة وخارجها؛ أثناء التنقل بين منطقتي الرياض والقصيم.