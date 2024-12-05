شكرا لمتابعة خبر عن مدربة إسعافات: مناورة هيملك أفضل طريقة لإنقاذ الشخص من الاختناق.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت فجر الجريذي مدربة إسعافات أولية أنواع الاختناق التي يتعرض لها الأشخاص ، وأعطت بعض النصائح للتعامل معها.

وقالت الجريذي خلال حديثها بقناة SBC : ” هناك نوعان من الاختناق وهو الجزئي مثل (الشرقه) ينصح بتشجيعه على السعال وتركه حتى يهدأ، أما الاختناق الشديد الكلي فينصح في هذه الحالة بإجراء مناورة هيملك التي تتضمن الضغطات البطنية” .

ونوهت الجريذي في حديثها بأن الحركة التي اعتاد عليها الأشخاص وهي مرور الأصابع داخل الفم بأنها من الأخطاء الشائعة ويجب تجنبها .