شكرا لمتابعة خبر عن مستشارة اجتماعية: 8 أحضان يوميًا بين الزوجين كافية لاستقرار حياتهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قالت المستشارة الاجتماعية منيرة السكران إن تبادل 8 أحضان يوميًا بين الزوجين له تأثير إيجابي كبير في تعزيز استقرار الحياة الزوجية، مشيرة إلى أن ذلك يساعد في تقوية الروابط بين الزوجين ويزيد من مشاعر الأمان والراحة.

وأوضحت السكران خلال ظهورها عبر قناة “روتانا خليجية” أن “هرمون الحب” يُفرز في لحظات السعادة، مثل حضن الأم أو الأب، حيث قالت: “إذا كان لديك يوم صعب أو مهم في العمل، وقام صديق مقرب بالطبطبة عليك أو احتضانك، فإن هذا سيزيد من فعاليتك وإنتاجك”.

وأضافت السكران أن الشعور بالسعادة ينبغي أن يُمنح للآخرين، لأن ذلك يعزز الحب والإنتاجية، وهذا ينطبق على العلاقة بين الأم وطفلها، وكذلك بين الأزواج.

وأكدت أن تبادل 8 أحضان يوميًا بين الزوجين كافٍ لتحقيق استقرار الحياة الزوجية، ويساهم في تقليل التوتر وتعزيز الثقة المتبادلة.