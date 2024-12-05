شكرا لقرائتكم خبر عن النتائج كاملة.. محترفون محليون يتنافسون في 6 أشواط بمهرجان الصقور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقيمت يوم الأربعاء، منافسات المحترفين المحليين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي حتى 19 ديسمبر الحالي، في مقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض)، بجوائز تتجاوز قيمتها 36 مليون ريال.

وشهدت الأشواط التأهيلية للمحترفين المحليين مشاركة 249 صقارًا تنافسوا في 6 أشواط لفئات مثلوث جير فرخ، ومثلوث جير قرناس، وجير بيور فرخ، وجير بيور قرناس، وحر فرخ، وحر قرناس.

وتأهل من كل شوط 7 مشاركين إلى الأدوار النهائية.

نتائج الأشواط الستة

نجح الصقر (عالية) لشركة سلطان العقارية في الحصول على المركز الأول في منافسات شوط مثلوث جير فرخ، وجاء (معزة) لسلطان القحطاني في المركز الثاني وحل (الذيبة) ملحمد الميموني ثالثًا.

وفي فئة مثلوث جير قرناس، الشوط الثاني، حقق (D11) لمحمد الميموني المركز الأول متقدمًا على (G600) لعبدالعزيز الفضلي، و(022) لفيصل القحطاني في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وخُصص الشوط الثالث لفئة جير بيور فرخ، وفيه حقق (مردود) لفيصل بن جمعة المركز الأول، وجاء (عقاب) لماجد الهويشلي في المركز الثاني، و(25) لريماس الخليف في المركز الثالث.



أكبر تجمعٍ للصقور

وفي الشوط الرابع لفئة جير بيور قرناس ظفر (باسل) لتركي القحطاني بالمركز الأول، وحل (المحامي) لعبدالله العجمي في المركز الثاني، و(B25) لنورة المنصوري في المركز الثالث.وفي الشوط الخامس الذي خُصص لفئة حر فرخ، حقق (شكلان) لفريق نجد المركز الأول، وجاء (منصوري) لنايف بن لبدة في المركز الثاني، و(مشعان) لسعيد المري في المركز الثالث.وكان ختام منافسات اليوم الثاني بشوط حر قرناس، وحقق (الماشي) لحمد المري المركز الأول، وجاء (موفق) لمتعب القحطاني في المركز الثاني، و(الشهم) لعبدالله الموسى في المركز الثالث.

ويُعد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور أكبر تجمعٍ للصقور في العالم، إذ تمكن من دخول موسوعة (جينيس) للأرقام القياسية 3 مرات من حيث عدد الصقور المشاركة.

ويجمع نخبة الصقارين المحليين والدوليين، ويهدف إلى تعزيز التراث الثقافي المرتبط بالصقارة، وإحياء التنافس في الهواية التراثية، وضمان استدامتها ونقلها إلى الأجيال القادمة.