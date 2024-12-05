شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

ضباب متباين الشدة

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أماكن انتشار الضباب

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أمطار رعدية

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الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، أن تشهد أجزاء من منطقة الرياض أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس.وتبدأ الظاهرة الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 3 عصرًا، على الدوادمي وعفيف والرين والقويعية ووادي الدواسر والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 6 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الأربعاء، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًاوتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط، وانعدام مستوى الرؤية كيلومتر واحد أو أقل في أماكن الضباب الكثيفالمنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العلياالرياض:مكة المكرمة: أضم وميسان وبني يزيد والطائف والشفا والهداالمدينة المنورة: المهد ووادي الفرعالباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسنعسير: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوبجازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمةولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقيةفي حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية