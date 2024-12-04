شكرا لقرائتكم خبر عن نجران.. تهيئة الحدائق والمتنزهات لاستقبال المتنزهين والان نبدء بالتفاصيل

تهيئة الحدائق والمتنزهات

الدمام - شريف احمد - أعادت أمانة منطقة نجران ممثلة في وكالة خدمات الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، تأهيل عددٍ من الحدائق والمتنزهات الطبيعية في المنطقة خلال شهر نوفمبر الماضي.وعملت الأمانة على تأهيل المسطحات الخضراء بمساحة تقدر بـ 3000000 متر مربع، وتقليم وتنسيق وتكريب 8140 شجرة ونخلة.وزراعة 110 شجيرات، و64000 زهرة بالطرق الرئيسة والمتنزهات والحدائق، وصيانة الملاعب بمساحة تبلغ 375 مترًا مربعًا، وصيانة 350 عمود إنارة ديكوري، و31 دورة مياه، و70 من المصدات الخرسانية وكراسي الجلوس.إضافةً إلى صيانة الأرصفة، والممرات للحدائق والمتنزهات والمماشي بمساحة 160 مترًا مربعًا، وإزالة التشوه البصري بمساحة تقدر بـ 170 مترًا مربعًا.وأكدت أمانة منطقة نجران تكثيف أعمال النظافة العامة بالمتنزهات والحدائق، وصيانة المرافق العامة، وذلك لتهيئة الأجواء للأهالي والمتنزهين والزوار للاستمتاع بأوقاتهم خلال الإجازات الأسبوعية.