شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: الوسم الحسابي سيأتينا بعد عام.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الدكتور خالد الزعاق إننا نعيش حاليا موسم “الوسم” والذي ينقسم لقسمين، الأول حسابي مدته 52 يومًا، وهذا لن يأتي إلا بعد عام ، ووسم واقعي مدته 92 يومًا.

وأضاف الزعاق مقدم فقرة تقويم على قناة العربية : “الوسم الواقعي عبارة عن العشرون يومًا الأخيرة من موسم سهيل، والعشرون يومًا الأولى من موسم لمربعانية ، تعتبر جزءًا من الوسم من حيث تأثيرها “.

ونوه الزعاق، بأن موسم الوسم يعد من أفضل مواسم الأمطار في المنطقة، حيث يمر خلاله العديد من الظواهر الجوية المهمة .