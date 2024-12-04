شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتسلم جائزة في حفل غدًا بنويورك.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم دونالد ترامب، التوجه يوم غد الخميس إلى ولاية نيويورك، مسقط رأسه، لتكريمه في حفل توزيع جوائز سنوي يقام برعاية "فوكس نيوز"، الشبكة المحافظة التي لطالما فضلها السياسيون الجمهوريون وأنصارهم، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يحصل الرئيس الأمريكي المنتخب، على جائزة "فوكس باتريوت" لهذا العام، بحسب ما كتبه على منصته للتواصل الاجتماعي، "تروث سوشال"، مضيفا "رائع جدا! أراكم هناك". دونالد ترامب كما أعلن معلق شبكة "فوكس"، شون هانيتي - الذي سيقدم فعاليات الحدث الخاص المقرر في لونج آيلاند - على برنامجه الذي أذيع مساء أمس الثلاثاء، أن ترامب سيتم تكريمه.

وكان من المقرر في الأساس أن يكون بيت هيجسيث، الشخصية البارزة في شبكة "فوكس نيوز"، والذي اختاره ترامب لمنصب وزير الدفاع، هو مقدم فعاليات الحدث.