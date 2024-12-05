التلفزيون السوري عن مصدر عسكري: لا صحة للأنباء عن دخول الإرهابيين إلى مدينة حماة

أفاد التلفزيون السوري، نقلا عن مصدر عسكري، بأنه "لا صحة للأنباء التي تتناقلها صفحات الإرهابيين وبعض القنوات الإعلامية التي تتحدث عن دخول الإرهابيين إلى مدينة حماة من أي اتجاه وأن الوضع في كامل مدينة حماة طبيعي وآمن وأن قواتنا المسلحة تتمركز في مواقع انتشارها القريبة والبعيدة عن المدينة وفي جميع الاتجاهات وفي جهوزية تامة لصد ومواجهة أي هجوم محتمل".

إلى ذلك، قال المصدر إن "الطيران الحربي السوري الروسي المشترك وقوات المدفعية والصواريخ نفذوا مساء اليوم ضربات نوعية مركزة على أماكن تحشد الإرهابيين ومحاور تحركهم في ريف حماة ما أدى إلى مقتل عشرات الإرهابيين وتدمير عتادهم وآلياتهم".