شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يفتتح الأسبوع الكويتى الـ15 فى مصر بمشاركة أكثر من 80 جهة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

افتتح المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 15 في مصر، والذي تنظمه السفارة الكويتية بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض الكويتية، تحت شعار "الكويت في مصر".

شهد الافتتاح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ومن الجانب الكويتي السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، وممثلي وزارات الدفاع والإعلام والهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة للصناعة وكبرى الشركات العاملة بمختلف المجالات بدولة الكويت، ورئيس مجموعة الجابرية للمعارض أحمد إسماعيل بهبهانى، بالإضافة إلى حضور عدد من السفراء والدبلوماسيين العرب وكبار الشخصيات.

وأجرى المهندس محمد شيمي جولة موسعة تفقد خلالها الأجنحة المشاركة في الأسبوع الكويتي في مصر، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بفندق النيل ريتز كارلتون بوسط القاهرة لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 80 جهة وشركة مصرية وكويتية في قطاعات متنوعة، وتضمنت وزارات مصرية (الصحة والسكان، البترول والثروة المعدنية، العمل ، السياحة والآثار، الطيران المدني) ومحافظة القاهرة، وعدد من الوزارات الكويتية.

أكد المهندس محمد شيمي أن الأسبوع الكويتي في مصر يعد من أكبر التجمعات المصرية الكويتية التي تسهم في تدعيم أواصر الترابط بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن دورية انعقاد هذا الحدث السنوي على مدار 15 عاماً تعكس عمق العلاقات التاريخية الأخوية والراسخة بين مصر والكويت والحرص على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ظل ما تشهده الدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من طفرة تنموية وانجازات غير مسبوقة في الجمهورية الجديدة.

أوضح المهندس محمد شيمي أن مصر تسعى دومًا لتوفير بيئة استثمارية مواتية وجاذبة للمستثمرين الأجانب بشكل عام، والمستثمرين الكويتيين بصفة خاصة، من خلال تيسير الإجراءات وتطوير التشريعات التي تدعم نمو الأعمال وتعزز من التنافسية الاقتصادية، لافتا إلى أن الأسبوع الكويتي واللقاءات الثنائية التي سيتم تنظيمها خلال فعالياته ستتيح للمشاركين من الجانبين استكشاف فرص جديدة للتعاون، معربا عن ترحيب وزارة قطاع الأعمال العام بالشراكة والتعاون مع الشركات والمستثمرين الكويتيين في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة.





جانب من الأسبوع الكويتى



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