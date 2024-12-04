شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المعلومات عن برامج عمل "العامة للبترول" الحالية والمستقبلية لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغولالأربعاء، 04 ديسمبر 2024 01:00 ص
تستهدف استراتيجية قطاع البترول زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز من خلال برامج عمل لحفر الآبار وتنمية الحقول وتتضمن برامج عمل الشركة العامة للبترول الحالية والمستقبلية الأتى:
1- يقوم حالياً الحفار البترولى البرى MDC4 التابع للشركة الحديثة للحفر ، بحفر بئر تنموي انتاجي "بئر غارب 277 " التابع للشركة العامة للبترول.
2- أنه من المخطط وضع البئر على الإنتاج خلال أسبوعين بعد الانتهاء من أعمال الحفر.
3- بمعدل إنتاج حوالى 200 برميل يوميا .
4- إنه بالرغم من التحديات وبدعم وزارة البترول والهيئة المصرية العامه للبترول لتوفير احتياجات الشركة العامة لزيادة الإنتاج ، نجحت الشركة فى وضع منصة الإنتاج البحرى الجديده GG 83/3 على الإنتاج .
5- بعد استكمال أعمال إنشاءات المنصة وإنشاء تسهيلات الإنتاج وخط الإنتاج للربط على أقرب منصة بحرية .
6- تم وضع أول بئرين على الإنتاج باجمالى حوالى 1000 برميل زيت يومياً .
7-جارى حفر البئر الثالث حيث انه من المخطط حفر بئرين على نفس المنصة ليصل الإنتاج المخطط من المنصه الجديده إلى حوالى 2200 برميل يوميا خلال 3 اشهر القادمة .
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