شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المعلومات عن برامج عمل "العامة للبترول" الحالية والمستقبلية لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف استراتيجية قطاع البترول زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز من خلال برامج عمل لحفر الآبار وتنمية الحقول وتتضمن برامج عمل الشركة العامة للبترول الحالية والمستقبلية الأتى:

1- يقوم حالياً الحفار البترولى البرى MDC4 التابع للشركة الحديثة للحفر ، بحفر بئر تنموي انتاجي "بئر غارب 277 " التابع للشركة العامة للبترول.

2- أنه من المخطط وضع البئر على الإنتاج خلال أسبوعين بعد الانتهاء من أعمال الحفر.

3- بمعدل إنتاج حوالى 200 برميل يوميا .

4- إنه بالرغم من التحديات وبدعم وزارة البترول والهيئة المصرية العامه للبترول لتوفير احتياجات الشركة العامة لزيادة الإنتاج ، نجحت الشركة فى وضع منصة الإنتاج البحرى الجديده GG 83/3 على الإنتاج .

5- بعد استكمال أعمال إنشاءات المنصة وإنشاء تسهيلات الإنتاج وخط الإنتاج للربط على أقرب منصة بحرية .

6- تم وضع أول بئرين على الإنتاج باجمالى حوالى 1000 برميل زيت يومياً .

7-جارى حفر البئر الثالث حيث انه من المخطط حفر بئرين على نفس المنصة ليصل الإنتاج المخطط من المنصه الجديده إلى حوالى 2200 برميل يوميا خلال 3 اشهر القادمة .