الاقتصاد

أهم المعلومات عن برامج عمل "العامة للبترول" الحالية والمستقبلية لزيادة الإنتاج

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القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 01:00 ص

تستهدف استراتيجية قطاع البترول زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز من خلال برامج عمل لحفر الآبار وتنمية الحقول وتتضمن برامج عمل الشركة العامة للبترول الحالية والمستقبلية الأتى:

1-  يقوم حالياً الحفار البترولى البرى MDC4 التابع للشركة الحديثة للحفر ، بحفر  بئر تنموي انتاجي "بئر غارب 277 " التابع للشركة العامة للبترول.

2- أنه من المخطط وضع البئر على الإنتاج خلال أسبوعين بعد الانتهاء من أعمال الحفر.

3- بمعدل إنتاج حوالى 200 برميل يوميا .

4- إنه بالرغم من التحديات وبدعم وزارة البترول والهيئة المصرية العامه للبترول لتوفير احتياجات الشركة العامة لزيادة الإنتاج ، نجحت الشركة فى وضع منصة الإنتاج البحرى الجديده GG 83/3 على الإنتاج .

5- بعد استكمال أعمال إنشاءات المنصة وإنشاء تسهيلات الإنتاج وخط الإنتاج للربط على أقرب منصة بحرية .

6- تم وضع أول بئرين على الإنتاج باجمالى حوالى 1000 برميل زيت يومياً .

7-جارى حفر البئر الثالث حيث انه من المخطط حفر بئرين على نفس المنصة ليصل الإنتاج المخطط من المنصه الجديده إلى حوالى 2200 برميل يوميا خلال 3 اشهر القادمة .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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