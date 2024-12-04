تكنولوجيا: OnePlus 13R: مواصفات كاملة مع كاميرا 50 ميجابكسل وبطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم تسريب المواصفات الكاملة لهاتف OnePlus 13R مؤخرًا، حيث انضمت منصات مثل 91mobiles وOnLeaks إلى القائمة بكشفهم عن التفاصيل الجديدة. كان العديد من هذه المواصفات معروفة بالفعل، خاصة بعد اختبار الجهاز على منصة Geekbench مع شريحة Snapdragon 8 Gen 3.

يُتوقع أن يتوفر الهاتف عالميًا مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من التخزين.

سيتميز OnePlus 13R بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1264 × 2780 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، وهي نفس الشاشة المستخدمة في OnePlus 12R.

كما ستظل كاميرات الهاتف الأمامية والأساسية والواسعة الزاوية كما هي دون تغييرات، إلا أنه من المتوقع أن يتم استبدال مستشعر الماكرو 2 ميجابكسل بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة f/2.0.

فيما يتعلق بالأداء، يُقال أن الهاتف سيعتمد على بطارية سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة، مما يمثل ترقية بنسبة 9% عن الإصدار السابق.

ومع ذلك، سيُخفض الشحن السلكي من 100 واط إلى 80 واط، بينما يبقى الشحن اللاسلكي غير مدعوم. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون OnePlus 13R أقصر وأرفع قليلًا من OnePlus 12R، ولكن أعرض بمقدار طفيف.

لا يزال موعد الإصدار الرسمي غير مؤكد، لكن من المحتمل أن يتم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع هاتف OnePlus 13 في يناير 2025.

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