تكنولوجيا: جوجل تطلق Imagen 3 وVeo لإنشاء الفيديو والصور بتقنية الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل اليوم عن إطلاق نماذج الذكاء الإصطناعي الجديدة Imagen 3 وVeo التي تقدم من خلال منصة Vertex AI لدعم المستخدمين بميزة إتشاء الصور ومقاطع الفيديو بتقنية الذكاء الإصطناعي.

تتخذ عملاق البحث جوجل خطوات سريعة نحو تطوير نماذج الذكاء الإصطناعي، واليوم تكشف الشركة عن اثنان من النماذج الجديدة المقدمة في منصة Vertex AI، حيث ينطلق Imagen 3 وVeo بميزة العمل بشكل مستقل لكل نموذج على حدا أو العمل بشكل متكامل.

ويدعم نموذج Imagen 3 إنشاء الصور عبر الإدخال النصي ويدعم نموذج Veo إنشاء مقطع فيديو بإستخدام الصور والإدخال النصي ومن ثم تحريكها في مقطع فيديو متكامل.

ومن المقرر أن يتوفر نموذج Imagen 3 لجميع مستخدمي منصة Vertex AI بدءاً من الأسبوع المقبل، ولقد شاركت جوجل مجموعة من الصور التي تستعرض من خلالها آداء النماذج الجديدة.

كما تقدم منصة الذكاء الإصطناعي مميزات أكثر تشمل “allowlist” التي تتيح إدراج الأشياء في جزء محدد من الصور، و”outpainting” التي تتيح توسعة التفاصيل في الصورة مع حجم أكبر للخلفية، إلى جانب ميزة إستبدال تلقائي للخلفية.

وتؤكد جوجل على أن مستوى التخصيص المقدم في Imagen 3 سيدعم المستخدمين بشكل أفضل في إنشاء الصور بالعلامة التجارية الخاصة بهم، والشعار، والتصميم، إلى جانب مميزات المنتجات.

من جانب أخر يتوفر Veo الآن في معاينة محدودة، حيث يدعم إنشاء مقطع فيديو منذ البداية عبر إدخال نصي يحدد التصور الخاص للمستخدم لمقطع الفيديو.

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