تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق جهاز HomePod مميز بشاشة في فعاليات مؤتمر WWDC 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط ابل لإطلاق إصدار جديد من أجهزة HomePod في فعاليات مؤتمر المطوريين WWDC 2025، على أن يتميز هذا الإصدار بشاشة.

قدمت ابل جهاز المكبر الصوتي الذكي HomePod للمرة الأولى في حدث عقد في 2017، ومن ثم انطلق الجيل الثاني من أجهزة HomePod في شهر يناير من العام الماضي.

ولقد أشار المحلل “Ming-Chi Kuo” في تقرير سابق إلى أن الجيل القادم من أجهزة HomePod سيتوفر في النصف الأول من 2024 بشاشة بحجم 7 إنش، إلا أن ابل قررت تأجيل إطلاق الجهاز إلى الربع الأول من 2025، واليوم توضح التفاصيل الجديدة أن الجهاز سيتوفر في حدث يعقد في فعاليات WWDC 2025.

كما أشار المحلل “Ming-Chi Kuo” إلى أن جهاز المكبر الصوتي الذكي الجديد HomePod سينطلق بشكل رسمي في حدث يعقد في الربع الثالث من عام 2025 المقبل، لذا من المتوقع أن يتوفر الجهاز بين شهري يوليو وسبتمبر.

ولقد أوضحت التفاصيل الجديدة أن ابل قررت تأجيل إنتاج هذا الإصدار للإنتهاء من تطوير برمجيات الشاشة، كما ستدعم ابل الجهاز برقاقة A18، كما سيتكامل مع الأجهزة الذكية في المنزل بكفاءة أعلى.

يذكر أن تقرير Kuo كشف عن خطط ابل لشحن 500000 وحدة من أجهزة HomePod المميزة بشاشة، أيضاً في حالة تحقيق توقعات ابل في المبيعات فمن المتوقع أن تصل شحنات الشركة إلى مليون وحدة.

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