شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تجرى تغيرات هامة لتطبيق Google Messages.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت جوجل تحديث شامل للغاية لتطبيق Google Messages ، فعند فحص الإصدار التجريبي الجديد من التطبيق كان هناك بعض التغييرات قد تم إجراؤها على "مربع الإنشاء" مرة أخرى.

ففي وقت سابق من هذا العام، تضمنت خدمة Google Messages مربع تأليف على شكل حبة دواء مع زر الرموز التعبيرية في البداية، يليه Magic Compose وGallery وقائمة "زائد"، كانت الرسائل الصوتية خارج الصندوق، في دائرة، تتحول إلى إرسال بعد كتابة شيء ما.

وفي أواخر شهر أكتوبر، تم التراجع عن هذا التغيير، حيث عادت جوجل إلى التصميم السابق على اليسار، ودفع حقل النص إلى اليمين، مع اختصارات الرموز التعبيرية والمذكرات الصوتية الموجودة داخله.

لقد أجرت جوجل بعض التغيرات مرة أخرى في الإصدار التجريبي الأخير، فقفد تم وضع مربع النص الآن مرة أخرى على اليسار، ولكن تم تغيير مواضع الأزرار، ولا يزال Plus هو الزر الأول، ثم يأتي Magic Compose وEmoji أولاً وGallery، بينما يظل زر Voice Memo/Send بالخارج، و بمجرد كتابة شيء ما، يبقى Plus وEmoji فقط.



بخلاف ذلك، تتميز النسخة التجريبية أيضًا بإعادة تصميم إيصالات القراءة، لكن التنفيذ يبدو مليئًا بالأخطاء في الوقت الحالي ولا يظهر التصميم الجديد إلا في قائمة الرسائل الرئيسية.