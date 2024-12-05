شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل قد تكون أول شركة تستخدم شرائح الذكاء الاصطناعى الجديدة من أمازون والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خدمات أمازون السحابية (AWS) مؤخرًا عن خوادم جديدة لمراكز البيانات تحتوي على شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، التي تهدف إلى منافسة هيمنة شركة نيفيديا في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي، كما أكدت أبل أنها ستكون من بين الشركات الأولى التي ستستخدم هذه الشرائح.

والخوادم الجديدة تعتمد على 64 من شرائح "Trainium2" من AWS، وستُجمع معًا في كمبيوتر فائق ضخم يحتوي على مئات الآلاف من الشرائح، بمساعدة شركة "أنثروبك" الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي ستكون أول من يستخدمه.

وقال بينويت ديوبن، أحد المسؤولين التنفيذيين في أبل، إن الشركة ستستخدم أيضًا شرائح "Trainium2".

وتسيطر نيفيديا على أكثر من 70% من سوق شرائح الذكاء الاصطناعي، بينما يسعى منافسوها التقليديون مثل "إيه إم دي" (Advanced Micro Devices) للحاق بالركب.

ومن الجدير بالذكر أن بعض أكبر منافسي نيفيديا هم أيضًا من عملائها، مثل "ميتا" (Meta) و"مايكروسوفت" و"ألفابت" (جوجل)، الذين يمتلكون شرائح مخصصة للذكاء الاصطناعي.

وبينما تستخدم "ميتا" شريحته لتشغيل العمليات الداخلية، تستخدم أمازون وجوجل شرائحهم داخليًا ولكن أيضًا يقدمانها للعملاء.

قال مات جارمان، الرئيس التنفيذي لشركة AWS، إن الشريحة القادمة من الشركة، "Trainium3"، ستصدر في العام المقبل.

وأضاف جارمان أن الخوادم الجديدة، التي تسمى "Trn2 UltraServers"، ستكون قادرة على منافسة خوادم نيفيديا الرائدة التي تحتوي على 72 من أحدث شرائحها "Blackwell".

كما أن كلا من نيفيديا وAWS تقدمان تقنيات مملوكة لربط الشرائح، على الرغم من أن جادي هوت، الذي يقود تطوير أعمال شرائح الذكاء الاصطناعي في AWS، قال إن AWS ستكون قادرة على ربط عدد أكبر من الشرائح معًا مقارنة بنيفيديا.

وقال هوت في مقابلة مع وكالة رويترز: "نعتقد أنه مع "Trainium2"، سيحصل العملاء على مزيد من القدرة الحاسوبية مقارنة بما هو متاح من نيفيديا، وسوف يتمكنون من توفير التكاليف".

وأضاف أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي يمكن تدريبها بتكلفة أقل بنسبة 40% مقارنة باستخدام شرائح نيفيديا.

وأفاد مسؤولو AWS أن الخوادم الجديدة والكمبيوتر الفائق الضخم سيكونان متاحين للاستخدام في العام المقبل، لكنهم لم يحددوا تاريخًا معينًا، حيث يسعى كلا من AWS ونيفيديا لتسويق عروضهما وسط الطلب المتزايد، على الرغم من أن شحنات نيفيديا محدودة بسبب قيود سلسلة الإمدادات.

وتستخدم كل من نيفيديا وAWS شركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" (TSMC) لتصنيع شرائحهما.