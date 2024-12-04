شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز يستقل مترو الرياض والان نبدء بالتفاصيل

مترو الرياض

وتشمل المسارات

المسار الأول (الخط الأزرق): محور العليا – البطحاء – الحاير بطول 38 كيلومترا.

المسار الثاني (الخط الأحمر): طريق الملك عبد الله بطول 25.3 كيلومتر.

المسار الثالث (الخط البرتقالي): محور طريق المدينة المنورة – طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول بطول 40.7 كيلومتر.

المسار الرابع (الخط الأصفر): محور طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29.6 كيلومتر.

المسار الخامس (الخط الأخضر): محور طريق الملك عبد العزيز بطول 12.9 كيلومتر.

المسار السادس (الخط البنفسجي): محور طريق عبد الرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي بطول 30 كيلومترا.

الدمام - شريف احمد - استقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز، مترو الرياض أثناء ذهابه لمطار الملك خالد الدولي في الرياض.منذ انطلاق أول رحلة في قطار الرياض الكهربائي "مترو الرياض"، الذي تقوم عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وشهدت المحطات إقبالاً كبيرًا.يشتمل مشروع مترو الرياض على 6 محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ نحو 176 كيلومترا، وبمحطات عددها 85 محطة تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية.وترتبط المحطات بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبد الله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام، وإجمالي عدد القطارات عند الافتتاح المشروع 202 قطار، قابل للزيادة مستقبلًا إلى 338 قطارًا.