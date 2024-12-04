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الخريجي يستقبل مبعوث الخارجية الألمانية لشؤون القرن الأفريقي

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المبعوث الخاص لوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية لشؤون القرن الأفريقي السيد هايكو نيتشكه.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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حضر الاستقبال سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ميشائيل كيند سغراب.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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