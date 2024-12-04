شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مليار جنيه أرباح.. بورصة مصر تغلق تعاملاتها على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15 مليار جنيه ليبلغ 2.251 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 54.2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.67% مسجلًا 30832.61 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.44% ليصل إلى 8497.54 نقطة.

وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي أضاف نحو 0.57% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 11669.2 نقطة.