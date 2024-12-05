شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تتيح شريحة eSIM بفروعها بسعر يبدأ من 270 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات (WE)، عبر موقعها الرسمى، عن إتاحة تقنية شريحة الاتصالات المدمجة (eSIM) في السوق المصري.

وتُعتبر هذه التقنية خطوة متقدمة في عالم الاتصالات، حيث توفر للمستخدمين مزيدًا من الراحة والمرونة مقارنة بالشرائح التقليدية، كما تعد تقنية eSIM خطوة مبتكرة تواكب التطورات العالمية في قطاع الاتصالات، وتُسهم في تحسين تجربة المستخدمين من خلال توفير حلول رقمية أكثر مرونة وأمانًا.. وفيما يلي عرض تفصيلي للخدمة على شكل أسئلة وإجابات:-

ما هي تقنية شريحة الاتصالات المُدمجة eSIM؟

هي نسخة إلكترونية من الشريحة المادية، مدمجة في الجهاز، مما يلغي الحاجة إلى الشريحة التقليدية.. تتيح التقنية للأجهزة الاتصال بشبكات الموبايل باستخدام ملفات تعريف الشبكة، مع إمكانية إدارتها عن بُعد. توفر الشريحة مرونة، راحة، وأمانًا أكثر مقارنة بالشرائح التقليدية.

كيف يمكن تشغيل شريحة الاتصالات الإلكترونية eSIM؟

1. التحقق من دعم الجهاز:

من إعدادات الهاتف، ابحث عن خيار eSIM في SIM Manager.

أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم 111 للتحقق من توفر الخدمة لجهازك.

شراء الخدمة:

إذا كانت الخدمة متاحة لجهازك، قم بزيارة أقرب فرع من فروع WE.

قم بشراء شريحة eSIM ودفع الرسوم المطلوبة، وستحصل على رمز QR خاص بالخدمة.

تنزيل ملف التعريف:

تأكد من اتصال الهاتف بشبكة WiFi.

استخدم رمز QR لتنزيل ملفات الخط وتعريفات الشبكة، ثم تخزينها على الشريحة المدمجة في هاتفك.

تفعيل الشريحة:

تواصل مع خدمة العملاء (111) لتأكيد بياناتك، ومن ثم يتم تفعيل شريحة eSIM.

ما هي أسعار شريحة الاتصالات المُدمجة eSIM؟

330 جنيهًا عند شراء خط جديد.

270 جنيهًا عند استبدال الشريحة.

الشروط والأحكام:

الشريحة المُدمجة (eSIM) متاحة لجميع عملاء الموبايل (الأفراد) في حالة التعاقد الجديد أو استبدال الشريحة.

متاحة لعملاء الموبايل (الشركات) في حالة استبدال الشريحة فقط.

يتم تفعيل الشريحة من خلال رمز QR، الذي يتم الحصول عليه من خلال زيارة أقرب فرع من فروع WE.

تُقدم الخدمة فقط على الأجهزة الذكية التي تدعم تقنية eSIM.

السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة.

في حالة إزالة ملف التعريف الخاص بالشريحة (eSIM Profile)، يجب زيارة فرع WE لاستبدال الشريحة.

رمز الاستجابة السريع (QR code) صالح للتنزيل لمرة واحدة فقط، ولمدة خمسة أيام من تاريخ التعاقد أو استبدال الشريحة.