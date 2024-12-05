شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أكتوبر.. نمو الطلب على إنتاج المصانع في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الطلب على السلع

تراجع مخزون النفط

4ر423 مليون برميل

الدمام - شريف احمد - أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء، نمو الطلب على إنتاج المصانع في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي بنسبة طفيفة، وهو ما جاء متفقًا مع التقديرات.وذكر التقرير أن الطلب على إنتاج المصانع ارتفاع بنسبة 2ر0% خلال أكتوبر بعد تراجعه بنسبة 2ر0% خلال سبتمبر وفقًا للبيانات المعدلة.كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 2ر0% بعد تراجعه بنسبة 5ر0% خلال سبتمبر وفقًا للبيانات الأولية، جاءت الزيادة الطفيفة في الطلب الصناعي مع ارتفاع الطلب على السلع المعمرة بنسبة 5ر0%.في حين ارتفع الطلب على السلع غير المعمرة بنسبة 1ر0% خلال أكتوبر الأول.في الوقت نفسه ذكر التقرير أن تسليمات السلع المصنعة تراجعت خلال أكتوبر بنسبة 2ر0% بعد تراجعها بنسبة 4ر0% خلال أيلول/سبتمبر.كما تراجع مخزون السلع المصنعة بنسبة 1ر0% بعد تراجعه بنسبة 3ر0% خلال الفترة نفسها.أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بنسبة بسيطة.وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر الماضي بواقع 1ر5 مليون برميل، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا تراجعه بمقدار مليون برميل فقط، بعد تراجعه بواقع 8ر1 مليون برميل في الأسبوع السابق.مع التراجع الكبير، أصبح المخزون الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي 4ر423 مليون برميل، أي أقل بنسبة 5% تقريبًا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بواقع 4ر2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 4% تقريبًا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.وارتفع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل "السولار" بواقع 4ر3 برميل ليصبح أقل بنسبة 5% تقريبًا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.